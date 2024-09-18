بعد البيجر، مواصفات أجهزة Icom اللاسلكية المستهدفة بموجة التفجير الثانية فى لبنان (فيديو)

شهد لبنان اليوم، موجة ثانية من تفجيرات أجهزة الاتصالات بعد 24 ساعة من استهدف البيجر، تبين أنه جهاز " ووكي توكي أيكوم" icom v82.

تفجيرات تستهدف أجهزة ووكي توكي أيكوم فى لبنان

وجاء تفجيرات أجهزة ووكي توكي أيكوم (icom )، ضمن مرحلة تفجيرات استهدفت أجهزة الاتصالات اللاسلكية التى يستخدمها عناصر حزب الله.

ومن المعروف أن بطارية ووكي توكي أيكوم icom v82، ضخمة بما يسمح بوضع كمية متفجرات أكبر الأمر الذي يفسر دوي الانفجارات وسقوط عدد من الجرحى.

إنفجار جهاز لاسلكي في العباسية pic.twitter.com/agegXthc4Y — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 18, 2024

وأجهزة اللاسلكي إيكوم (Icom) مجموعة متنوعة من أجهزة الاتصالات التي تستخدم تقنيات مختلفة للاتصال عبر الراديو.

استهداف أجهزة Icom اللاسلكية لدى عناصر حزب الله

وتتنوع أجهزة Icom لتلبية احتياجات مختلفة، بما في ذلك الاتصالات البحرية، والاتصالات في الطوارئ، والاتصالات المتنقلة وبعض مواقع البناء

ويعد البيجر والووكي توكي أكثر أمانًا في التواصل من الخليوي.

تعتمد هذه الأجهزة على ترددات الراديو للاشتغال، بمعنى أنها لا تحتاج لشبكة اتصالات، وهو ما يجعلها متداولة عند مقاتلي حزب الله.

فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم pic.twitter.com/CDLKpPoXmX — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 18, 2024

إيكوم، شركة تصنيع عالمية لمعدات الاتصالات المتقدمة، بما في ذلك أنظمة الراديو ثنائية الاتجاه، وإلكترونيات الطيران، وأنظمة الملاحة البحرية، والشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت، ويستخدمها عناصر حزب الله للتواصل فيما بينهم هربا من اختراق الهواتف التقليدية.

تأسست Icom في أوساكا باليابان عام 1954، بدأت كمستورد للمعدات الإلكترونية الأمريكية الصنع قبل أن تنتقل إلى التصنيع، كان المنتج الأول عبارة عن مذبذب بلوري لأجهزة الراديو، وتوسعت خطوط الإنتاج لتشمل أجهزة الراديو البحرية والطيران، وأجهزة الراديو المتنقلة البرية للسلامة العامة والصناعات التجارية.

سقوط 14 شهيدا و450 مصابا فى لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية فى بيان لها، مساء اليوم، استشهاد 14 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين بجروح، في موجة التفجيرات الثانية التي طالت أجهزة لا سلكية في مناطق مختلفة.