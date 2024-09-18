رعب في لبنان بعد تفجيرات أجهزة الاتصال، تعليمات بغلق جميع الأجهزة الإلكترونية تحسبًا للهجمات السيبرانية

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي لازال يقوم بعملية استهدافات ويشن حرب سيبرانية على لبنان، لا سيما وأنه يتردد الآن أنباء عن تفجير آخر لأجهزة الاتصالات اللاسلكية لدى عناصر حزب الله والمدنيين.

غلق جميع الأجهزة الإلكترونية

ولفتت إلى أن هناك تعليمات أمنية في لبنان تنص على غلق جميع الأجهزة الإلكترونية تحسبًا لأي استهداف جديد من إسرائيل.

أجهزة الاتصالات التي تم تفجيرها في لبنان

وأوضح أن الحديث حاليا يدور عن أن أجهزة الاتصالات التي تم تفجيرها مؤخرًا كان خارج نطاق الضاحية الجنوبية التي تسير فيها الأمور بشكل طبيعي، وتستعد لمراسم تشيع جثامين ضحايا تفجير أجهزة الاتصالات أمس.