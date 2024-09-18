عقب أداء القسم أمام الملك، أول قرارات الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان

أصدرت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة جعفر حسان، اليوم، مجموعة من القرارات المهمة عقب أداء القسم أمام العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني.

تعيين محمد المومني متحدثا باسم الحكومة الأردنية

وشملت قرارات حكومة جعفر حسان، تسمية وزير الاتاِصال الحكومي، الدكتور محمد المومني ناطقًا رسميا باسم الحكومة الأردنية.

كما قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تشكيل لجانه الوزارية المنبثقة عنه وهي: الفريق الاقتصادي ولجنة التَّنمية الاقتصاديَّة، لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، واللجنة القانونية.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على ضرورة عمل الفريق الوزاري بلا كلل؛ لتحقيق كل ما يمكن إنجازه بلا تأخير أو تردد.

توصيات جعفر حسان رئيس الحكومة الأردنية للوزراء

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، مخاطبًا الوزراء: "لا أسألكم المستحيل، بل أطلب منكم العمل بلا كلل؛ لتحقيق كل ما يمكن إنجازه في كل يوم وفي كل ساعة بلا تأخير أو تردد؛ فهذا حق لكل مواطن علينا، ونحن جميعًا مساءلون أمام شعبنا وأمام جلالة الملك".

جعفر حسان، فيتو

وأضاف جعفر حسان خلال أولى جلسات مجلس الوزراء الأردني، "عليكم أن تدركوا أن ساعة عمل هي حق للوطن عليكم، فلا تقصروا بدقيقة واحدة".

وأضاف "أمامنا واجب وطني ومسؤولية عظيمة، لكن أهدافنا واضحة ومسارنا الذي رسمته رؤية جلالة الملك عبدالله الثَّاني من خلال محاور التحديث الثلاثة وخطاب التكليف السامي الذي سلط الضوء على أولويات المرحلة، يتطلب منا المباشرة بالعمل الدؤوب فورًا".

أمر ملكى بالموافقة على تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة

صدر في العاصمة الأردنية عمان، فى وقت سابق اليوم اليوم، أمر ملكي بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.

وضمت الحكومة الأردنية الجديدة التي أدت القسم أمام العاهل الأردني عبدالله الثاني، 31 وزيرًا، عين فيها أيمن الصفدي، نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين.

وشمل الأمر الملكي تعيين 9 وزراء جدد، هم: وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وزير العمل خالد البكار، وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي، وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، وزير الاتصال الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات.