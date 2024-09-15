الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الحكومة الأردنية تقدم استقالتها للملك عبد الله

الحكومة الأردنية
الحكومة الأردنية تقدم استقالتها، فيتو

قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، إن حكومة الدكتور  بشر الخصاونة تقدمت باستقالتها للملك عبد الله الثاني، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة، وذلك غداة انتخاب مجلس النواب.

 الحكومة الأردنية تتقدم باستقالتها 

وسجل الخصاونة أطول مدة رئاسة للحكومة في عهد الملك عبد الله الثاني منذ توليه العرش في 7 فبراير 1999.

مدة بشر الخصاونة في الحكومة الأردنية بالأيام 

وجاء تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر 2020 خلفًا للدكتور عمر الرزاز، ليسجل الخصاونة 1437 يومًا من عمر حكومته بتعديلاتها السبعة، متجاوزًا بذلك عبدالله النسور الذي شكل الحكومتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، واستمر 1326 يومًا، بين 11 نوفمبر  2012 و29 مايو  2016.

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