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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ربة منزل حاولت التخلص من حياتها فى بث مباشر بأسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" متضمنًا محاولة  ربة منزل التخلص من حياتها فى بث مباشر بأسيوط.

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وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تظهر خلاله سيدة تقوم بمحاولة الإنتحار وإحداث إصابة نفسها برقبتها بإستخدام "كتر".

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).. باستدعائها وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

 وبمواجهتها بالفيديو قررت يافتعالها محاولة الانتحار وإصابة نفسها بـ (كتر ) ووضع كمية من صبغة حمراء على رقبتها والإدعاء بإيهامها كريمتها أنها قد تتخلص من حياتها إذا حاولت الخروج من المنزل، فى إطار زيادة نسبة المشاهدات على ذات التطبيق للتربح ماليًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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بث مباشر حاولة ربة منزل التخلص من حياتها ف أجهزة وزارة الداخلية

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