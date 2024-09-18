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حوادث

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 9 ملايين جنيه

الاتجار في النقد
الاتجار في النقد الأجنبي , فيتو

واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 9 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إتجار فى النقد الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال

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