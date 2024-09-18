سقوط 16 ديلر مخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والإستروكس بـ 24 مليون جنيه

سقط فى قبضة مباحث القاهرة، 16 ديلر مخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والإستروكس بـ 24 مليون جنيه.

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (1000 قرص مخدر لعقار "التامول").



وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (1,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



كما ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (1,9 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض)، (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (12 كيلو جراما لمخدر الحشيش).



كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزتهم (9,750 كيلو جرام لمخدر البودر الخام الاصطناعى- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- ميزان حساس).



وتم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش).



كما ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- 200 قرص مخدر لعقار "الترامادول"- سلاح أبيض).



وتم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- فرد خرطوش)، و(عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 سلاح أبيض).



كما ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش)، و(عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (24 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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