الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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اقتصاد

تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% عند مستوى 30137 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 36836 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% عند مستوى 13074 نقطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 6988 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% عند مستوى 9987 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 2873 نقطة.

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