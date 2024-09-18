تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% عند مستوى 30137 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% عند مستوى 36836 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% عند مستوى 13074 نقطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 6988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% عند مستوى 9987 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 2873 نقطة.