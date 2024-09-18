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ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

ثلاجة، فيتو
ثلاجة، فيتو

توفي أربعة أطفال تراوح أعمارهم بين أربعة وستة أعوام اختناقا في شمال شرق ناميبيا؛ بعد أن علقوا داخل ثلاجة أثناء لعبهم لعبة الغميضة، على ما ذكرت الشرطة المحلية أمس الثلاثاء.

وقال قائد شرطة منطقة زامبيزي لوكالة فرانس برس، "كان هناك خطاف إطباق في الثلاجة لا يمكن فتحه إلا من الخارج"، لافتا إلى أن الأطفال "ظلوا عالقين لنحو ساعة ونصف ساعة واختنقوا".

وأشار إلى أن اثنين من الأطفال لقيا حتفهما في الداخل، بينما عُثر على الطفلين الآخرين "بالكاد واعيين، لكن أُعلنت وفاتهما لدى وصولهما إلى المستشفى".

وعُثر على الأطفال في الثلاجة من جانب والدة أحدهم، بعدما ذهبت للبحث عن ابنها الذي لم يكن يرد عليها.

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ناميبيا قائد شرطة منطقة زامبيزي ثلاجة شرق ناميبيا

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