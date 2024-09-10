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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا، كينيا تهزم ناميبيا 2-1

كينيا
كينيا

فاز منتخب كينيا على ناميبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

وسجل هدفي كينيا كل من جون إيفوري وداك أبويا فيما سجل هدف ناميبيا الوحيد ديون هوتو.
 

كما فاز منتخب الجزائر على نظيره ليبيريا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في التصفيات نفسها.

وسجل الهدف الأول للجزائر اللاعب أمين جويري في الدقيقة 17، ثم أضاف آدم زرقان الهدف الثاني في الدقيقة 25، وجاء الهدف الثالث عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 80.

ترتيب المجموعة الخامسة 

وبتلك النتيجة يواصل منتخب الجزائر تصدره لترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، برصيد 6 نقاط، ويتواجد في المركز الثاني توجو برصيد نقطتين، وفي المركزين الثالث والرابع على الترتيب غينيا الإستوائية وليبيريا بنقطة لكل منهما.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ 12 التي تخوض التصفيات الإفريقية إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

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