الملك عبدالله: جاهزون للرد بحسم على أية محاولات للمساس بسيادة الأردن

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، استمرار الأردن في الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ومواصلة دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وخلال لقائه مع وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة جرش، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، جدد الملك عبد الله، "التأكيد على دعم الأردن لصمود الأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بكل السبل في وجه أية محاولات لتهجيرهم".



وجدد العاهل الأردني التأكيد أن بلاده "جاهزة للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادتها، سواء عبر تصفية الحسابات من خلال الأردن أو عبر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".



ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.



وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.



وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.