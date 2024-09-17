الداخلية تكشف حقيقة عرض لوحة مميزة بـ 2 مليار جنيه (صور)

أثارت إحدى اللوحات المعدنية التي طرحتها وزارة الداخلية، الجدل، حيث تم الإعلان عن أن سعرها يتجاوز 2 مليار جنيه، وحملت اللوحة المعدنية “د ب س 2222”، ويتنافس عليها شخصان.

وقد كشف مصدر مسئول عن حقيقة الأمر، مؤكدا أن السعر المدون على بوابة مرور مصر الإلكترونية لهذه اللوحة هو غير حقيقي، وهو عبارة عن خطأ إلكتروني، وسيتم إعادة تصويبه مجددا، مشيرا إلى أن الأمر تكرر عدة مرات سابقا.

طرحت وزارة الداخلية الممثلة في قطاع الشرطة المتخصصة، لوحات معدنية مميزة جديدة تجاوز سعرها مليون جنيه.

ويتنافس بعض المواطنين على شراء بعض اللوحات، من أبرزها لوحة معدنية "ر أ أ 1111" بسعر مليون و250 ألف جنيه، ويتنافس عليها شخصان، ولوحة معدنية "م ب 2" بسعر 430 ألف جنيه ويتنافس عليها اثنان.

أسعار اللوحات المعدنية المميزة

كما تم طرح لوحة معدنية "ج 21" بسعر 490 ألف جنيه، ويتنافس عليها 3 أشخاص، ولوحة معدنية "س ط 11" بسعر 375 ألف جنيه.

وهناك أيضا لوحة معدنية "س 66" بسعر 1.2 مليون جنيه، "م م و111" بسعر 300 ألف جنيه ويتنافس عليها 5 أشخاص، " ف ج ر 999" بسعر 185 ألف جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص.

وتم طرح لوحة معدنية "م ه م 4" بسعر مليون و160 ألف جنيه، ويتنافس عليها 4 أشخاص، ولوحة "ع س ل 7778" بسعر 185 ألف جنيه ويتنافس عليها 4 أشخاص.



كما تم طرح لوحة معدنية "د أ 1111" بسعر 350 ألف جنيه، ويتنافس عليها 5 أشخاص، ولوحة معدنية " ق ط ب 1111" بسعر 130 ألف جنيه.

مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة

وحول مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة، قال مصدر أمنى، إنه يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أي مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

وأشار المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.



وتقدم “بوابة مرور مصر” عبر موقع لوحتك، عددًا كبيرًا من اللوحات المميزة والتي يتم بيعها عن طريق المزايدة، كما يمكن اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك، الأمر يتطلب بعض الخطوات منها الدخول على موقع "LO7TAK" الخاص ببوابة مرور مصر الإلكترونية.