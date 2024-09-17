بعد حادثي فتوح وعصام صاصا، قانوني: يجب تغليظ عقوبة القتل الخطأ

علق المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض على تزايد حوادث الطرق التي راح ضحيتها عدد من المواطنين، وكان آخرها حادث لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح الذي يحاكم بتهمة دهس أمين شرطة في مدينة العلمين، ومن قبلها حادث دهس مطرب المهرجانات عصام صاصا لشخص على الطريق الدائري.

وقال ميزار: “بكل تأكيد ومع تزايد حوادث الطرق وتعريض حياة المواطنين للخطر فإننا نرى أن مع الوضع في الاعتبار أن المشرع منح السلطة القضائية الأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامة”.



وأضاف المحامي بالنقض: “الواقع العملي يؤكد أن غالبية قضايا القتل والإصابة الخطأ تنتهي بالغرامة إذا لم يكن هناك تصالح مع أهل المجني عليه أو لم يكن الفعل مقرونا بالظروف المشددة”.



وتابع المحامي محمد ميزار: "نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".



وأوضح: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".

وأردف: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.



وطالب المحامي محمد ميزار، المشرع بوضع نص تشريعي يغلظ عقوبة القتل الخطأ وألا يكون من بينها الغرامة.