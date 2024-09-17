البراءة وحضور الجلسات أهم الشروط، خبير قانوني يكشف متى يحق لـ أحمد فتوح استرداد الكفالة؟

بعد صدور قرار محكمة الجنايات بمطروح بإخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة بطريق العلمين بالخطأ، وكذلك اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة القضية لحين صدور الحكم النهائي.

ترصد فيتو لقرائها، متى يمكن لـ فتوح استرداد الكفالة التي دفعها؟، هل يمكن لأهلية المجني عليه تقديم طعن على قرار المحكمة؟، بحسب ما كشف خبير قانوني.

في البداية، قال المحامي ياسر عرفات الخبير القانوني: إن قرار إخلاء سبيل المتهم هو سلطة لقاضي الموضوع، ولا يجوز الطعن على القرار لأن المتهم أمام القاضي الطبيعي.

وأوضح الخبير القانوني أنه عقب صدور قرار المحكمة يقوم المتهم أو الدفاع الخاص به بدفع قيمة الكفالة لموظف تنفيذ النيابة العامة، ويحصل على إيصال بقيمة الكفالة.

متى يتم استرداد الكفالة؟



وبحسب الخبير القانوني يتم استرداد الكفالة عندما يحصل المتهم على حكم بـ"البراءة" أو أمر "بألا وجه" أو "استبعاد شبهة الجريمة" أو "تصالح" أمام المحكمة فقط، وأن يلتزم المتهم بشرط حضور الجلسات عقب قيامه بصرف الكفالة أو الضمان المالي.

خطوات استرداد الكفالة

- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

- إرفاق ثلاث صور بطاقة للمتهم.

- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.

- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

قرار المحكمة بإخلاء سبيل أحمد فتوح

قررت محكمة جنايات مرسى مطروح إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية فى محافظة مطروح، قد كثفت من تواجدها صباح اليوم فى محيط محكمة جنايات مطروح لتأمين ثاني جلسات محاكمة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم أحمد فتوح، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي وحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة برعونة تحت تأثير المخدر.

ووصل اللاعب إلى مقر المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، كما حرص عدد من أصدقاء فتوح وأقاربه من بينهم شقيقه وشقيق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، على التواجد فى المحكمة دعما للاعب الزمالك.

وعلى الجانب آخر حضر عدد كبير من أقارب أمين الشرطة المجني عليه من بينهم ابنته الصغيرة، لحضور جلسة المحاكمة.

وفور بدء الجلسة طالب محامي اللاعب بدفع الدية ومقدارها كيلو فضة وإخلاء سبيله، فيما رفض محامي الضحية التصالح وطالب بالقصاص العادل، كما قالت ابنة الضحية إن جثة والدها كانت عبارة عن قطع ولا يمكن التسامح أو التصالح على هذه الجريمة.