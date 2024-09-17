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خارج الحدود

انفجارات قوية وإطلاق نار في العاصمة المالية، ما القصة؟

إطلاق نار فى مالى،
إطلاق نار فى مالى، فيتو

 شهدت العاصمة المالية انفجارات قوية وإطلاق نار، حيث هاجم مسلحون في الصباح معسكرا في باماكو حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

هجوم إرهابي مدرسة الدرك الوطني

 ونقلت وسائل إعلام مالية عن  الأجهزة الأمنية، قولها إن هجوما إرهابيا استهدف مدرسة الدرك الوطني في وقت مبكر من صباح اليوم في العاصمة باماكو.  

 يشار إلى أن مدرسة الدرك هذه، هي المكان الذي يتم فيه احتجاز بعض كبار الضباط الملاحقين في قضايا قانونية تتعلق بارتكاب جرائم اقتصادية ومالية في القضية المعروفة باسم شراء الطائرة الرئاسية والمعدات العسكرية، والتي يعود تاريخها إلى عام 2014.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة صباح اليوم، الثلاثاء، بالمحكمة الجنائية الخاصة في باماكو.

 

ضباط كبار في الجيش ومدير بنك سابق متورطين فى القضية

وأطلق العديد من الماليين على هذه القضية "قضية القرن"، حيث أدين فيها وزراء سابقون في الجمهورية مثل بوار فيلي سيسوكو، وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة، محمد كامارا، الوزير السابق مدير ديوان الرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، والمرحوم سوميلو بوبي مايجا، وزير الدفاع السابق والمقاتلون الحكماء.

 إلى جانب الوزراء السابقين، تورط في هذه القضية ضباط كبار في الجيش ومدير بنك سابق وكذا رجال أعمال مسجونون في هذه القضية مثل سيدي محمد كاغناسي، وأمادو كوما، ونوحوم كوما، وسوميلة ديابي، ومامادو لامين دياكيتي.

 

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