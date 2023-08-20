مقتل وإصابة 32 شخصا في هجوم مسلح بمالي

مالي، قُتل ما لا يقل عن 21 مدنيًا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد في تلك المنطقة.



وقال مصدران فضلا عدم الكشف عن هويتيهما، إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت قرية يارو في ساعات ما بعد ظهر أمس السبت بالقرب من بلدة باندياجارا.



وأضافا: "شهدت هذه الحادثة مأساة حقيقية، حيث قام مسلحون بدخول القرية وفتحوا النار على الأهالي. وقد بلغ عدد القتلى والجرحى مستويات كبيرة تتراوح بين 20 و30 شخصًا".

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وأكدوا أن عدد القتلى الذين تم الإعلان عنهم بلغ 21 مدنيًا، من بينهم نساء، وأصيب 11 آخرين.



تواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حركة تمرد عنيفة من جانب جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيين المحظورين في روسيا)، واللتين قد تسللتا إلى شمال البلاد عقب الانفصاليين من الطوارق الذين نفذوا تمردًا في عام 2012.