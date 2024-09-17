الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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حوادث

إحالة سائق للمحاكمة بتهمة دهس شاب في الساحل

محكمة
محكمة

 أمرت نيابة الساحل بإحالة سائق سيارة لاتهامه بدهس شاب، مما أسفر عن مصرعه للمحاكمة الجنائية

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بقيام سائق سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص بدائرة القسم مما تسبب في وفاته وفر هاربا.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها "سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر" وتبين عدم حمله رخصة تسيير.

 

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


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