الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق دهس شابا في الساحل

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الساحل بإحالة سائق سيارة لاتهامه بدهس شاب، مما أسفر عن مصرعه إلى الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له. 

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بقيام سائق سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص بدائرة القسم مما تسبب في وفاته وفر هاربا.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها "سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر" وتبين عدم حمله رخصة تسيير.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة الساحل قسم شرطة الساحل النيابة العامة

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