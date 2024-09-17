بتكلفة 300 ألف دولار، تفاصيل الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني بالقاهرة (فيديو)

على مدار 3 أيام وبتكلفة فاقت 300.000 دولار، أثار زواج رجل الأعمال السوداني محمد الفاتح من فتاة تدعى “مآب”، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول النشطاء مقاطع فيديو لحفل الزفاف الأسطوري.

حفل الزواج أقيم بأحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة شارك فيه بالغناء عدد من المطربين أبرزهم الفنان الشهير حمادة هلال، والمطربة السودانية الشهيرة هدى عربي، وجواهر.

وشاركت في الحفل أيضا فرقة رقص من أوكرانيا وفرقة من الهند وفرقه مصرية وعروض رقص وزفات سودانية واستمر حفل الزفاف ثلاث أيام.

ظهر محمد الفاتح، وعروسته في مقطع فيديو متداول حديثًا وهما سعيدين بالتنظيم الرائع للفرح.

وقد غنت جواهر أغنيات الحماسة التي أشعلت بها صالة الفرح.

واستمر حفل الزفاف 3 أيام متتالية وتكلف ما يقرب من 300.000 دولار.