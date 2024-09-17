الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الكابينيت الإسرائيلي: إعادة سكان الشمال أصبح من أهداف الحرب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

حرب غزة، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية أضاف أن "إعادة سكان الشمال إلى منازلهم" كهدف جديد من أهداف الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الوزاري المصغر الذي انعقد ليلة الإثنين وانتهى فجر الثلاثاء.

وذكر البيان أن "الكابينيت السياسيّ والأمنيّ، قام ​​بتحديث أهداف الحرب هذه الليلة، لتشمل البند التالي: العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم"، لافتا إلى أن "إسرائيل ستواصل العمل بشكل عملي، لتحقيق هذا الهدف".

وعُقد اجتماع الكابينيت في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، فيما ركزت المداولات على مسألة تصعيد المواجهات مع "حزب الله"، وشن عملية عسكرية واسعة على جنوب لبنان.

وجاء قرار الكابينيت، متماشيا مع التوقعات التي كانت قد ذكرت أن "الكابينيت سيصدر القرار المذكور ويضيفه لأهداف الحرب"، مشيرة إلى أن إسرائيل تدرس جديّا توسيع العمليات العسكرية في مواجهة حزب الله، بما في ذلك التداعيات المختلفة لتوسيع الحرب، والتوقيت المناسب لذلك.

وقبل صدور قرار الكابينيت، قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إن "الجيش لا يرغب في تكرار ما حدث في غزة، حيث لم تكن هناك أهداف واضحة للحرب. لذلك، حدد الجيش بعض الأهداف الواضحة التي ستعتبر مقياسا لنجاح العملية العسكرية".

وذكر المسؤول أنه من بين هذه الأهداف: "إعادة السكان، وتعزيز كبير للقوات على الحدود، وإبعاد قوات حزب الله عن المنطقة الحدودية"، مشددا على أنه "يجب الاستعداد لمعركة طويلة قد تتسبب في خسائر كبيرة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الإثنين، إن الطريق الوحيد المتاح لإعادة سكان الشمال هو من خلال "عملية عسكرية" في مواجهة حزب الله، في إشارة إلى توسيع الحرب على لبنان، مشددا على أن "فرص التوصل إلى تسوية باتت ضئيلة".

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه "لا يمكن إعادة سكان الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني"، وذلك في تصريحات اليوم الإثنين عقب اجتماع مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة والاستثمار عاموس هوكشتاين.

الخارجية الأمريكية: نواصل العمل مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة

حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا بصاروخ موّجه

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حرب غزة دولة الإحتلال حزب الله لبنان الكابينيت السياسي والأمني غزة

مواد متعلقة

مسئول أمريكي: إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي سيكون قرارا جنونيا من نتنياهو

أول تعليق من نتنياهو علي إطلاق النار بالقرب من ترامب

غريم نتنياهو وتلميذ شارون، معلومات عن جدعون ساعر المرشح لتولى الدفاع الإسرائيلية

جانتس يسخر من نتنياهو: مشغول بالتجمعات السياسية بدلًا من عودة المحتجزين

الأكثر قراءة

محامي أحمد فتوح يكشف خطوة اللاعب المقبلة وقيمة الدية الشرعية

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

ارتفاع 3 أصناف، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو

لحظة تصادم مقطورتين واشتعال الحريق بإحداهما في الطريق الأوسطي (فيديو وصور)

طارق الشناوي يعلق على أزمة الهضبة مع عمرو مصطفى (فيديو)

إثيوبيا تغلق باب الحوار، تصريح مستفز لنظام آبى أحمد حول سد النهضة

حقيقة تفاوض الأهلي مع ثنائي نادي زد

محامي نقض يكشف تطورات قضية أحمد فتوح لاعب الزمالك

ads

منوعات

المزيد

لحظة اعتقال المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب (فيديو)

من مشاهير الإنترنت، قصة أنثى فرس نهر يتابعها الملايين فى تايلاند (صور)

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية