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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: بلينكن سيتوجه اليوم إلى القاهرة للمشاركة في الحوار الإستراتيجي

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيتوجه اليوم إلى القاهرة للمشاركة في الحوار الإستراتيجي بحسب خبر عاجل للقاهرة الإخبارية. 

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، قال مساء الإثنين، إن الولايات المتحدة ما زالت تتواصل مع مصر وقطر بشأن مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "نحاول التنسيق مع إسرائيل ووكالات الإغاثة للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.. ونعمل مع وكالات الأمم المتحدة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة".
 

وتابعت الخارجية الأمريكية: "الحل الدبلوماسي هو الأمثل لجلب الهدوء إلى شمال إسرائيل، والمستوطنات تتعارض مع القانون الدولي ومع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم".

الخارجية الأمريكية: الحل الدبلوماسي سبيل جلب الهدوء إلى شمال إسرائيل

الخارجية الأمريكية: نواصل العمل مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة

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وزير الخارجية الأمريكي مصر و أمريكا الحوار الاستراتيجي

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