حريق ضخم في ميناء أسدود، وإعلام عبري يؤكد خروجه عن السيطرة (فيديو)
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بإن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تعمل على إخماد حريق ضخم في حزام نقل مطاطي ومبنى فرز وتخزين في ميناء أسدود.
خروج حريق ميناء أسدود عن السيطرة
وأوضحت، أن حريق ميناء أسدود خارج عن السيطرة حاليًا، وهناك كمية كبيرة من الدخان تتصاعد في المنطقة.
وأضاف الإعلام العبري، أن الطواقم لم تتمكن حتى هذه اللحظة من السيطرة على الحريق، وقالت إن أعمدة دخان كثيفة تتصاعد في المنطقة، وقررت تل أبيب الدفع بعربات إطفاء إضافية.
أسباب مجهولة لاندلاع حريق ميناء أسدود
ولم يتضح حتى الآن، أسباب اندلاع حريق ميناء أسدود، وسط ترجيحات استهدافه خارجيا عبر صواريخ المقاومة سواء من العراق أو اليمن، وكانت جماعة الحوثي أكدت التصعيد تجاه الاحتلال لمساندة غزة.
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