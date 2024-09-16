فلسطين 2، جماعة الحوثي تكشف مواصفات صاروخ فرط صوتى يستهدف إسرائيل (فيديو)

نشر الإعلام الحربي لجماعة الحوثي اليمنية، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق الصاروخ الباليستى الفرط صوتى "فلسطين 2" على الاحتلال الإسرائيلي.

مواصفات صاروخ فلسطين 2 الفرط صوتي

وقال الإعلام الحربي في القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، إنها مشاهد من إطلاق الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين 2" على هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب، وهي العملية التي أعلنت عنها أمس الأحد ضمن المرحلة الخامسة من عمليات إسناد قطاع غزة.

مشاهد إطلاق الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين2" على هدف عسكري في يافا المحتلة "تل أبيب" مع مواصفاته 2024/09/15م pic.twitter.com/hAvQEYiyAs September 16, 2024

وشرحت جماعة الحوثيين اليمنية، مواصفات صاروخ فلسطين 2، مينة إنّه "صاروخ فرط صوتي ومداه يصل إلى 2150 كيلومتر، ويعمل الصاروخ بالوقود الصلب على مرحلتين، ويتميز بتقنية التخفي".

سرعة صاروخ فلسطين 2 تصل إلى 16 ماخ

ولفت إلى أن سرعة صاروخ فلسطين 2 تصل إلى 16 ماخ، ويمتلك قدرة عالية على المناورة التي "تتجاوز أحدث وأقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم بما فيها القبة الحديدية".