الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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حوادث

التحقيقات تكشف سبب حريق مطعم في الأزبكية

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية حول حريق نشب داخل مطعم في منطقة الفجالة بالقاهرة أن النيران تصاعدت من المدخنة بشكل هائل حيث ساعدت الدهون والزيتوت على اشتعالها.

وأضافت التحقيقات أن عمال المطعم والأهالي فشلوا في اخمادها فأبلغوا الحماية المدنية.


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل مطعم في منطقة الفجالة بالأزبكية.

علي الفور انتقلت قوات الأمن مصحوبة بسيارة إطفاء وتبين أن الحريق نشب داخل مطعم ولم يسفر عن أية إصابات أو خسائر بشرية.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الأزبكية منطقة الفجالة غرفة عمليات النجدة

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