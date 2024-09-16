انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مطعم نشب به حريق في الأزبكية
أمرت نيابة الأزبكية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مطعم نشب به حريق في منطقة الفجالة بالقاهرة لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل مطعم في منطقة الفجالة بالأزبكية.
علي الفور انتقلت قوات الأمن مصحوبة بسيارة إطفاء وتبين أن الحريق نشب داخل مطعم ولم يسفر عن أية إصابات أو خسائر بشرية.
ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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