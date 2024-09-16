تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية في المطرية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بمنطقة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية؛ بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية - جهاز كمبيوتر يحوي بداخله على نسخ لمحررات رسمية - جهازي "تقطيع وتغليف").
واعترف بممارسته النشاط الإجرامى عن طريق تصوير الأختام على الأوراق المزورة لدى مالك إستوديو تصوير، مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه"وبحوزته آلة التصوير المستخدمة فى الواقعة.
كما أمكن ضبط أحد عملائه (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته محرر رسمي "مزور"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.
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