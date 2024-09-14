السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية في المطرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة المطرية بحبس 3 أشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية؛ بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالي.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية - جهاز كمبيوتر يحوي بداخله على نسخ لمحررات رسمية - جهازي "تقطيع وتغليف").

واعترف بممارسته النشاط الإجرامى عن طريق تصوير الأختام على الأوراق المزورة لدى مالك إستوديو تصوير، مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه"وبحوزته آلة التصوير المستخدمة فى الواقعة.

كما أمكن ضبط أحد عملائه (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته محرر رسمي "مزور"،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة المطرية قسم شرطة المطرية النيابة العامة

مواد متعلقة

300 ألف غرامة، عقوبة تزوير حسابات إلكترونية منسوبة لآخرين

ضبط عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الدقهلية

بالتزامن مع محاكمة عصام صاصا بتهمة تزوير توكيل رسمي.. شقيق المطرب: «بصمت على ورق معرفش فيه ايه».. والتحريات تكشف تفاصيل جديدة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة ناهد رشدي

فاقد الوعي وفي العناية، آخر تطورات حالة فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني (فيديو)

وفاة الفنانة ناهد رشدي عن عمر ناهز 68 عاما

نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"، من هي الفنانة الراحلة ناهد رشدي

الظهور الثاني، محمد عبد المنعم يزين قائمة نيس لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

مش زي كل مرة، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

طليقة أشرف حكيمي تشارك ظافر العابدين بطولة فيلم سينمائي

حبس عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة 15 مايو

منوعات

المزيد

امرأة تفقد بصرها مؤقتا بعد استخدام أحد أنواع صبغة الشعر

أبرزها فصل ديدان مخمورة عن غيرها، أبرز الأبحاث الفائزة بجوائز نوبل للحماقة 2024

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية