حبس 3 أشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية في المطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس 3 أشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية؛ بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالي.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية - جهاز كمبيوتر يحوي بداخله على نسخ لمحررات رسمية - جهازي "تقطيع وتغليف").

واعترف بممارسته النشاط الإجرامى عن طريق تصوير الأختام على الأوراق المزورة لدى مالك إستوديو تصوير، مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه"وبحوزته آلة التصوير المستخدمة فى الواقعة.

كما أمكن ضبط أحد عملائه (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته محرر رسمي "مزور"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.