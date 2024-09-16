جيش الاحتلال يعتقل 10 أشخاص بزعم علاقتهم بعملية طعن باب العمود
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 أشخاص بزعم أنهم من أسرة منفذ عملية الطعن في باب العمود.
ومن جانب آخر استشهد 8 فلسطينيين في غارات ليلية إسرائيلية على غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأفادت الوكالة باستشهاد 6 أشخاص، بينهم امرأة وطفلان، في غارة على منزل بالقرب من مسجد في حي الزيتون بمدينة غزة، حسبما ذكرت اليوم الإثنين.
واستشهد شخصان آخران في غارات جوية على بيت لاهيا، وأصيب العديد من الآخرين.
كما وردت أنباء عن هجمات على بيت حانون ورفح ومخيمي البريج والنصيرات للاجئين.
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