الخميس 12 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

سيروم السدر الطبيعي، لوقف تساقط الشعر والحفاظ على كثافته وجماله

تساقط الشعر
تساقط الشعر

تساقط الشعر من المشكلات المنتشرة بين الفتيات كثيرا وللأسف إهمال العلاج يسبب ضعف الشعر ويمكن أن يصل الأمر إلى الصلع.

وتهتم الفتيات كثيرا بعلاج تساقط الشعر حفاظا على كثافته وجماله، وذلك من خلال التغذية السليمة وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور.

سيروم السدر الطبيعي لوقف تساقط الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، سيروم السدر الطبيعي لوقف تساقط الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من أوراق السدر

برطمان زجاجي 

ماء مغلي 

الطريقة:-

  • نحضر أوراق السدر ونضعها في البرطمان.
  • نضيف لها الماء المغلي حتى يمتليء البرطمان.
  • ثم نغلقه بإحكام ونتركه لمدة 24 ساعة.
  • ثم نصفى الخليط بعد انتهاء المدة ونأخذ السائل الناتج ونضعه في زجاجة بخاخ.
  • قم نستخدم السيروم على فروة الرأس وندلكها لمدة 5 دقائق برفق، ونتركها على الشعر بدون غسيل.
  • نكرر الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج.
تساقط الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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