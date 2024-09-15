تساقط الشعر من المشكلات التى تؤثر على كثافة الشعر وجماله ما يزعج الفتيات كثيرا، وللأسف منتشر بين الفتيات لأسباب عديدة.

وتساقط الشعر يجب علاجه سريعا حفاظا على قوة الشعر وجماله، وعادة يكون العلاج أولا داخل الجسم حيث التغذية السليمة والابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية، مع تطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر.

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر وزيادة كثافته وطوله.

المكونات:-

ربطة جرجير

ملعقة زيت زيتون

ملعقة زيت خروع

الطريقة:-

نحضر ربطة الجرجير ونغسلها جيدا ثم نضع أوراقها فى الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء.

قم نصفى الخليط جيدا ونأخذ السائل الناتج.

نضيف عصير الجرجير إلى زيت الزيتون وزيت الزيتون ونقلب جيدا.

نحفظ الخليط في زجاجة ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

عند الاستخدام نأخذ من الخليط ونضع على فروة الرأس ونفرك فروة الرأس جيدا لمدة 15 دقيقة، ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

تساقط الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.