فوائد زيت الروز ماري للشعر، يقضى على التساقط والتقصف ويعزز من نموه

فوائد زيت الروز ماري للشعر، زيت الروزماري من أنواع الزيوت الشهيرة التى لها فوائد عظيمة خاصة للشعر، وينصح به خبراء التجميل.

وفوائد زيت الروزماري للشعر، مهمة وعلاجية لذا يستخدم هذا الزيت دائما فى الوصفات الطبيعية الخاصة بجمال الشعر وعلاج مشاكله.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن زيت الروز ماري من أهم الزيوت التى تستخدم للشعر وذلك لأنه علاج سحرى وفعال فى القضاء على جميع مشاكل الشعر خاصة فراغات الشعر وتساقطه

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فوائد زيت الروزماري للشعر

وأضافت نادية، أن من فوائد زيت الروزماري للشعر:-

يحارب الشيب المبكر والقشرة، ويساعد في علاج جفاف فروة الرأس والحكة.

يساعد في تغميق لون شعرك، دون الحاجة إلى صبغات الشعر الكيميائية، التي تضر ببصيلات الشعر، فقط دلكي شعرك بزيت الروز ماري بانتظام، وستلاحظين النتيجة تدريجيا، كما أنه يعزز نمو الشعر ويجعله ناعما وبراقا.

يمنع تساقط الشعر، حيث يعمل زيت الروزماري على تقوية الدورة الدموية، نتيجة لذلك، يمكن أن يمنع تجويع بصيلات الشعر من إمدادات الدم، والذي قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

يغنى عن استخدام بلسم الشعر، لما له من تأثير في ترطيب الشعر.

يعزز نمو الشعر، حيث كان يستخدم قديما في منطقة البحر الأبيض المتوسط لمئات السنين كغسول لتعزيز نمو الشعر.

فوائد زيت الروز ماري للشعر، فيتو

وتستعرض السطور التالية وصفات طبيعية من زيت الروز ماري للعناية بالشعر، منها:-

أولا لعلاج الفراغات بالشعر:

المكونات:

2 ملعقة روز ماري

2 ملعقة بذور الكتان

3 مسمار قرنفل

كوب ماء مغلي

5 نقاط زيت روز ماري

الطريقة:-

نحضر المكونات الجافة ونضعها في الماء المغلى ونرفعها على النار حتى الغليان ونتركها حتى تتحول إلى جل.

ثم نصفيه وهو ساخن ونتركه يبرد.

ثم نضيف له زيت الروز ماري ونقلب جيدا.

نحفظه فى علبة محكمة الغلق ونضعه فى الثلاجة.

ثم يستخدم على الشعر قبل الإستحمام، حيث ندهن به الشعر من الجذور حتى الأطراف، ونتركه ساعتين ثم نغسل الشعر.

نستخدم الوصفة 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

ثانيا لزيادة كثافة الشعر:

دهان فروة الرأس بزيت نبات الروز ماري (إكليل الجبل) المخفف بالماء.

يساعد بشكل ملحوظ في إنبات الشعر وزيادة كثافته خلال فترة من ثلاثة لستة شهور.

ثالثا لعلاج تساقط الشعر وتقوية جذوره:

المكونات:

نقطة زيت روز ماري ذات نوع جيد

ملعقة زيت لوز حلو أو ٢ فنجان ماء

الطريقة:

نخلط المكونات معا جيدا.

ندهن بها فروة الرأس قبل غسل الشعر عند الإستحمام.

نكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.