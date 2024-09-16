الرئيس السوري يشارك في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بدمشق (صور)

شارك الرئيس السوري بشار الأسد بالاحتفال الديني الذي نظمته وزارة الأوقاف اليوم إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ بالعاصمة دمشق.

الرئيس السوري يحي ذكري المولد النبوي

وألقى وزير الأوقاف في حكومة تسيير الأعمال محمد عبد الستار السيد كلمة في هذه المناسبة أكد فيها "أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يضرب القيم والأخلاق عرض الحائط"، مشيرا إلى أن "ما يحدث في فلسطين من قتل للشيوخ والأطفال والنساء وحرق المساجد والكنائس والمصاحف هو إبادة جماعية تحت نظر العالم الذي يدعي الحرية وحقوق الإنسان".

وأضاف: "أن الأمة التي تريد أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وإسرائيل، وأن تواجه العصابات الإرهابية التي سلطت على سورية لأكثر من 12 عاما، لا يمكن أن تفعل ذلك إلا بالرجال الذين يؤمنون بالمبادئ والقيم والمفاهيم والمصطلحات التي غرسها النبي صلى الله وعليه وسلم في نفوس المؤمنين".

وأوضح وزير الأوقاف أن خطاب الرئيس الأسد الأخير في مجلس الشعب "عبّر عن مسيرة رائدة عنوانها القيم والأخلاق وصد العدوان ودحر المعتدين، ومسيرة مستمرة ومتجددة لسورية"

وتخللت الاحتفال ابتهالات دينية من وحي المولد النبوي الشريف، وشارك في الاحتفال الديني الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي إبراهيم الحديد وعلماء الدين الإسلامي وحشد من المواطنين.