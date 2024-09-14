الرئيس السوري يكلف محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة في سوريا.
وكان بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي أجرى مشاورات مع القيادة المركزية للحزب حول تكليف رئيسٍ لمجلس الوزراء لتشكيل الوزارة الجديدة.
وتتألف الحكومات في الجمهورية السورية من 34 وزيرا.
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