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شاب مكبّل اليدين يهرب من محكمة أمريكية (فيديو)

محكمة أمريكية، فيتو
محكمة أمريكية، فيتو

أظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة شابا يتمكن من الهروب من محكمة في ولاية مين الأمريكية وهو مكبّل اليدين بعد أن أدانته هيئة المحلفين بارتكاب "اعتداءات جسيمة".

وفرّ الرجل البالغ من العمر 31 عاما، من قاعة المحكمة في ولاية مين بعد الحكم عليه.

وبحسب «إرم»، أُدين الرجل، بارتكاب اعتداء جسيم على طفل يبلغ من العمر 14 شهرًا، ومثل للمحاكمة أمام المحكمة العليا بـمقاطعة سومرست.

 

رجل يهرب من محكمة أمريكية

وخرج الرجل، الذي كان مكبّل اليدين ويرتدي بدلة، من قاعة المحكمة بعد سماع الحكم، وفق ما أظهره مقطع الفيديو.

ونجح في عبور الشارع قبل أن يتعثر ويقبض عليه اثنان من المحلفين الموجودين في قاعة المحكمة.

 

 

وقال عمدة مقاطعة سومرست إن الرجل أُعيد إلى الحجز دون وقوع أي حادث، ويواجه الآن تهمة إضافية بعد محاولة الهروب من قاعة المحكمة.

 

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ولاية مين ولاية مين الأمريكية مقاطعة سومرست الولايات المتحدة اخبار العالم

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