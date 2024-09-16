شاب مكبّل اليدين يهرب من محكمة أمريكية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة شابا يتمكن من الهروب من محكمة في ولاية مين الأمريكية وهو مكبّل اليدين بعد أن أدانته هيئة المحلفين بارتكاب "اعتداءات جسيمة".

وفرّ الرجل البالغ من العمر 31 عاما، من قاعة المحكمة في ولاية مين بعد الحكم عليه.

وبحسب «إرم»، أُدين الرجل، بارتكاب اعتداء جسيم على طفل يبلغ من العمر 14 شهرًا، ومثل للمحاكمة أمام المحكمة العليا بـمقاطعة سومرست.

رجل يهرب من محكمة أمريكية

وخرج الرجل، الذي كان مكبّل اليدين ويرتدي بدلة، من قاعة المحكمة بعد سماع الحكم، وفق ما أظهره مقطع الفيديو.

ونجح في عبور الشارع قبل أن يتعثر ويقبض عليه اثنان من المحلفين الموجودين في قاعة المحكمة.

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Nicholas Carter, 31, was found guilty of aggravated assault against a 14-month-old at Somerset County Superior Court



Carter, who was handcuffed and wearing a suit, ran out of the… pic.twitter.com/0skvzDrTIy — Unlimited L's (@unlimited_ls) September 14, 2024

وقال عمدة مقاطعة سومرست إن الرجل أُعيد إلى الحجز دون وقوع أي حادث، ويواجه الآن تهمة إضافية بعد محاولة الهروب من قاعة المحكمة.