تشريح جثة شخص لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع بجسر السويس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بتشريح جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من شرفة منزله بجسر السويس وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل عقار بجسر السويس.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع.

وتم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.