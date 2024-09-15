عرض جثة شاب مجهول الهوية على الطب الشرعي عثر عليها غارقة بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة شخص مجهول الهوية عثر عليها طافية على مياه نهر النيل بمنطقة الوراق، على الطب الشرعي للتعرف علي سبب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

العثور على جثة غارقة في الجيزة

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي إخطارًا من رئيس مباحث الوراق المقدم محمد طارق، يفيد بالعثور على جثة شخص طافية فى مياه النيل، انتقلت قوات من الشرطة إلى مكان الجثة، وتم انتشالها وتبين أنها لرجل فى العقد الثالث من العمر يرتدى كامل ملابسه، ولم يتعرف أحد من الأهالي عليها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تمهيدا لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.