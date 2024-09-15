الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط 3 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 3 أطنان دقيق
ضبط 3 أطنان دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

مكافحة الجرائم التموينية 

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 3 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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