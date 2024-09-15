الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

حالة الطرق اليوم، تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

حالة المرور، فيتو
حالة المرور، فيتو

شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، حالة من التكدس المروري وسط انتشار الخدمات الأمنية والدوريات المرورية لضبط المخالفات وتسيير الحركة المرورية.

وظهرت حالة من التكدس المروري أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر.

وشهد كورنيش النيل في الاتجاهين، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وجميع الشوارع المؤدية إلى شارع القصر العيني وكوبري قصر النيل، وكوبري أكتوبر، حالة من التكدس المروري، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسهيل حركة السيارات.

وشهدت حركة السيارات بالطريق الدائري وطريق الأوتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولًا لشارع النيل السياحي، كثافات مرورية.

وتبأطات حركة السيارات بميدان الجلاء أمام القادم من شارع التحرير، مرورا بكوبري قصر النيل وصولا إلى ميدان التحرير.

فيما شهدت حركة السيارات في شارع صلاح سالم كثافات مرورية أمام المتجة لمدينة السلام، وكذلك مناطق كورنيش النيل للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وأعلى طريق جسر السويس أمام المتجه للعباسية وكوبري القبة وميدان روكسي

 

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