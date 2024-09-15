بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

في حالة مرضية نادرة أنفقت سيدة بريطانية نحو 8000 دولار أمريكي على التسوق أثناء نومها.

بريطانية تتسوق أثناء النوم في حالة مرضية نادرة

تعاني إليسا دالتون، 39 عاما، من اضطرابات في النوم منذ صغرها، لكن حالتها بدأت في التدهور خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت تقوم بأشياء خلال نومها لا تتذكرها عندما تستيقظ.

وكشف تقرير لصحيفة "The Sun" قصصا غريبة عجيبة عن إليسا، التي لم تعد تعرف هل يجب أن تضحك أم تبكي على المواقف التي تحصل معها.

تقول إليسا، وهي ممرضة ومقدمة بودكاست تعيش في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية مع ابنها وزوجها إنها حين كانت في الخامسة من عمرها كانت تغفو في السرير لكنها تستيقظ على أرضية المطبخ.

وعندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، تركت أمها العائلة فجأة، ثم توفي والدها، فانتقلت للعيش مع جدتها أين ساءت الأمور أكثر.

تقول إليسا إنها كانت تجري محادثات كاملة مع جدتها أثناء النوم، ولم تكن تصدقها حين تخبرها بذلك، حتى سجلت لها محادثة في إحدى الليالي وأعادت تشغيلها عندما استيقظت صباحا.

وفي مايو 2015، التقت إليسا بزوجها وانتقلا للعيش معا ثم سرعان ما تزوجا.

وفي أحد الأيام، وصل طرد من موقع "eBay" لإليسا، يحتوي على زوج من النظارات الشمسية الذهبية. وفي حيرة من أمرها، قامت بتسجيل الدخول إلى حسابها ووجدت أنها قد عرضت على البائع مبلغ 26 جنيها إسترلينيا في منتصف الليل.

تقول إليسا إنه في البداية وصلها أكثر من 30 زوجا من أحذية التنس وكميات كبيرة من الجوارب. ووصلت الطرود مليئة بالتنانير القصيرة اللامعة والفساتين الجلدية، على الرغم من أنها كانت ترتدي فقط السراويل.

وتقول إليسا إنه بحلول أواخر عام 2019، كان الأمر يتفاقم فبدأت العلاج. وعلمت أن التسوق هو رد فعل لفقدان والديها، وتم تشخيصها بالإصابة باضطراب النوم.

تحسنت الأمور لفترة من الوقت، لكن العمل في العناية المركزة أثناء الوباء كان مرهقا للغاية، لدرجة أن أعراض التسوق عادت إلى الظهور مرة أخرى.

ما هي اضطرابات النوم غير المرتبطة بحركة العين السريعة (NREM)؟

عادة ما تكون هذه الحالة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 12 عاما، وفقا لـ "Science Direct"، الذي يقول إن اضطراب حركة العين غير السريعة يحدث في المراحل الأولى من النوم، ويعرف باسم "اضطراب الإثارة".

ويضيف الموقع أن هذه المتلازمة "تتسم بنوبات من الاستيقاظ غير المكتمل، والاستجابة المحدودة للأشخاص الآخرين الذين يحاولون التدخل أو إعادة توجيه النائم، والوعي المحدود أثناء النوبة".

وفي معظم الحالات، لا يتذكر الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة الكثير من نوباتهم. وهناك 5 أنواع من هذا الاضطراب وهي الاستيقاظ المرتبك، والمشي أثناء النوم، والرعب الليلي، واضطراب الأكل المرتبط بالنوم.