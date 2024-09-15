الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

المتهم بالتسبب في وفاة صاحب محل: "رجع لبيتهم سليم ومضربتوش"

وفاة صاحب محل، فيتو
وفاة صاحب محل، فيتو

أدلى سائق متهم بالتسبب في وفاة صاحب محل لقي مصرعه في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب رفض الأخير وضع الأول سيارته أمام محله، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج. 

وقال المتهم إنه لم يتعدَّ على المجني عليه ولم يضربه، بل كان الأمر مجرد شد وجذب بينهما، وتدخل الأهالي وتم فض المشادة دون أي إصابات.

وأضاف المتهم أن المجني عليه ذهب إلى بيته سليم وغير مصاب بأي إصابات، قائلا: “جاري رجع لبيتهم سليم ومضربتوش”.

المتهم بالتسبب في وفاة صاحب محل: "رجع لبيتهم سليم ومضربتوش"

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة في منطقة المرج بين طرفين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره، بسبب رفض الأول قيام الثاني بركن السيارة الخاصة به أمام محله.

وأضافت التحريات أنه عقب فض الأهالي المشاجرة بين الطرفين سقط المجني عليه مغشيا عليه وبنقله إلى المستشفى تبين وفاته نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة.

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نيابة المرج قسم شرطة المرج منطقة المرج أزمة قلبية حادة

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