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حوادث

بسبب ركن سيارة، النيابة تحقق في مصرع صاحب محل خلال مشاجرة بالمرج

جثة، فيتو
جثة، فيتو

صرحت نيابة المرج بدفن جثة صاحب محل لقي مصرعه في مشاجرة نشبت بينه وبين جاره، بسبب رفضه وضع سيارته أمام محله، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة في منطقة المرج بين طرفين، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان البلاغ.

وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره، بسبب رفض الأول قيام الثاني بركن السيارة الخاصة به أمام محله.

وأضافت التحريات أنه عقب فض الأهالي المشاجرة بين الطرفين سقط المجني عليه مغشيا عليه وبنقله إلي المستشفي تبين وفاته نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة.

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نيابة المرج قسم شرطة المرج منطقة المرج

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