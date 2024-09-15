يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

العراق ، عثر علماء آثار عراقيون على منظومة ري متكاملة تعود للعصر السومري جنوبي العراق.

وقالت الهيئة العامة للآثار والتراث في بيان إن "مجموعة من العلماء عثروا على اكتشاف أثري يعطي صورة عن علم الري وطرق الإرواء في العراق القديم".

وأضاف أنه "تم اكتشاف سلسلة من أكثر من 400 بئر شاقولي بخطوط مستقيمة ومتوازية بقطر 6-7 أمتار تتصل جميعها من الأسفل بقنوات محفورة في منطقة الطيب من محافظة ميسان".

وبينت أن "هذا الاكتشاف يأتي ضمن دراسة علمية تبنتها الهيئة بغية تأصيل استخدام نظام (الكهاريز) في الري كمصدر دائم للمياه بالنسبة للمدن والمستوطنات في العراق القديم والتي يرجع تاريخها الى أوائل الألف الأول الميلادي".

وأوضح البيان ما يعنيه "الكهاريز" وهو "عبارة عن حفر عدة آبار قريبة من بعضها ومرتبطة من أسفلها واحدة بالأخرى حيث يجري الماء ويخرج من فوهة أو فتحة شبيهة بالينبوع أو لتسيل على سطح الأرض للاستخدامات المختلفة".

وأكدت الهيئة أن هذه "هي طريقة الحفاظ على المياه وتوزيعها بين المناطق بما يضمن وجودها المستمر".