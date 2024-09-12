3 وزراء من العراق يزورون جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض بغداد للكتاب

استقبل جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض بغداد الدولي للكتاب كلًّا من الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار، والدكتور أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم نامس الجبوري، وزير التربية في جمهورية العراق، والدكتور وليد الحلي، مستشار رئيس مجلس الوزراء، يصاحبهم وفدٌ رفيع المستوى، وذلك في أول أيام فعاليات الدورة الـ 25 من معرض بغداد الدولي للكتاب، التي انطلقت اليوم تحت شعار "العراق تقرأ"، وتستمر حتى 22 سبتمبر الجاري بالعاصمة العراقية بغداد.

جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض بغداد الدولي للكتاب

وتفقد الوزراء أركان جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض بغداد الدولي للكتاب؛ حيث أشادوا بالإصدارات النَّوعية التي تقدمها "الحكماء للنشر" في مجالات الفكر الإسلامي والإنساني، مُعربين عن تقديرهم للجهود الرائدة التي يقوم به مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا، ونشر الفكر الوسطي المستنير، بالإضافة إلى إسهامات وجهود المجلس من أجل بناء جسور التفاهم والتواصل بين الطوائف والمذاهب الإسلامية وذلك في إطار مبادرة الحوار الإسلامي الإسلامي الذي أطلقها مجلس حكماء المسلمين استجابة لدعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، خلال ملتقى البحرين للحوار، بضرورة تعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المسلمين، وتأكيد أن الأخوَّة الدينية هي الباعثة للأخوة الإنسانية.

مشاركة مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص للمرة الأولى في معرض بغداد الدولي للكتاب

وتأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص للمرة الأولى في معرض بغداد الدولي للكتاب، انطلاقًا من رسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعايش بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم؛ حيث يقدم جناح المجلس الذي يقع في قاعة بغداد جناح رقم H2، أكثر من 220 إصدارًا بـ 5 لغات مختلفة، منها 24 إصدارًا جديدًا، يعالج أبرز القضايا الفكرية والثقافية المهمة، كما يستضيف الجناح سلسلة من الندوات والمحاضرات المتميزة يشارك فيها نخبة من كبار المفكرين والعلماء والأكاديميين، لمناقشة سُبل تعزيز الحوار والتفاهم بين كافة الطوائف الإسلامية، وبناء جسور التواصل والسعي نحو مزيد من التعاون والوحدة بين مختلف مكونات الأمة.