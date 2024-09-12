الخميس 12 سبتمبر 2024
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رياضة

أول تحرك من الاتحاد الكويتي بعد أحداث مباراة العراق

منتخب الكويت، فيتو
منتخب الكويت، فيتو

أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن أسفه إزاء الأحداث التي جرت على هامش مباراة الأزرق والمنتخب العراقي، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وشهدت مباراة الكويت والعراق عدد من حالات الإغماء وفقدان الوعي بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل إستاد جابر الدولي، وحرمان الجماهير من اصطحاب زجاجات المياه داخل المدرجات.

وشدد الاتحاد على اعتزازه بالجماهير الوفية التي ساندت المنتخب في رحلة التصفيات المونديالية، وشدد على أنه رصد ما تعرضت له الجماهير من معوقات خلال المباراة المذكورة، خلال اجتماع لمجلس الإدارة تم عقده مؤخرًا.

واتخذ الاتحاد 3 قرارات خلال الاجتماع، أولها تشكيل لجنة لإجراء التحقيقات اللازمة في كافة الإجراءات التي تمت قبل المباراة، والتي أدت إلى الأحداث المؤسفة السابق ذكرها.

كما اتخذ الاتحاد قرارا بإيقاف مدير العلاقات العامة والإعلام وإحالته للتحقيق.

وأكد الاتحاد أن نتائج التحقيقات سيتم إعلانها، تطبيقًا لمبدأ الشفافية، وذلك بعد الانتهاء منها.

 

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