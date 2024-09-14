الجيش الأمريكي يصدر بيانا بشأن تصفية قادة في "داعش" غرب العراق

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي مقتل 4 من قادة "داعش" و10 عناصر آخرين بغارة مشتركة مع القوات العراقية في غرب العراق وذلك يوم في 29 أغسطس الماضي.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) وقوات الأمن العراقية غارة مشتركة في غرب العراق أسفرت عن مقتل 14 من عناصر داعش في 29 أغسطس".

وأضاف البيان: "استهدفت هذه العملية قادة داعش في إطار تعطيل وتدمير قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين العراقيين، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وتابع البيان: "في إطار التقييم الجاري بعد الغارة، تستطيع القيادة المركزية الأمريكية أن تؤكد مقتل 4 من قادة داعش، بينهم أحمد حامد حسين عبد الجليل العيثاوي، المسؤول عن جميع العمليات في العراق، وأبو همام، المسؤول عن الإشراف على جميع العمليات في غرب العراق، وأبو علي التونسي، المسؤول عن الإشراف على التطوير التقني، وشاكر أبو أحمد العيساوي، المسؤول عن الإشراف على العمليات العسكرية في غرب العراق".

يذكر أن القوات العراقية قد أعلنت في بيان سابق مقتل قادة "داعش" في العملية المشتركة، بناء على معلومات استخبارية دقيقة في إطار عملية "وثبة الأسود" في صحراء محافظة الأنبار غرب العراق والتي انطلقت فجر الخميس الماضي والتي تضمنت 3 عمليات برية، وإنزال للقوات المحمولة جوًّا.