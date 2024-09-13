أخبار مصر اليوم، إلغاء دعم الأسمدة عن سارقي التيار الكهربائي، وصول الكتب الدراسية لمدارس الجيزة، كتل هوائية شمالية غربية وراء تحسن الطقس، وصول الكتب الدراسية لمدارس الجيزة وبدء تسليمها

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

هل يجوز نقل عداد قديم من مكان لآخر؟، الكهرباء تجيب

يبحث عدد كبير من المواطنين عن إمكانية نقل عدادات الكهرباء من مكان إلى آخر، وهل هناك إمكانية للقيام بتلك الخطوة والخطوات اللازمة لذلك؟.

الأرصاد: كتل هوائية شمالية غربية وراء تحسن الطقس

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية غربية تعمل على نشاط للرياح مما يلطف الأجواء وتحسن الطقس.

التعليم تعلن تفعيل حصة الريادة بجميع المراحل

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا لجميع المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، بشأن تفعيل حصة الريادة بجميع مراحل التعليم العام بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

دوري أبطال أفريقيا، تفاصيل مغادرة بعثة الأهلي لمطار القاهرة لمواجهة جورماهيا الكيني (صور)

غادرت، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متجهة إلي نيروبي على متن رحلة خاصة لشركة النيل للطيران برقم NP6101 على طائرتها من طراز إيرباص A320 استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ ٣٢ في بطولة دوري أبطال أفريقيا في المباراة المقررة لها 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني بكينيا.

الزراعة: إلغاء دعم الأسمدة عن 18 ألف منتفع بسبب سرقة التيار الكهربائي

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف صرف الأسمدة المدعمة عن حوالي 18 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، منهم 4095 مواطنا لهم حيازات زراعية، وذلك وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس.

وصول الكتب الدراسية لمدارس الجيزة وبدء تسليمها للطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم وصول الكتب الدراسية لمدارس الجيزة فى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

وزيرة التضامن توجه بحصر خسائر عقار مصر الجديدة المنهار وسرعة دعم المتضررين

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة أرض الجولف التابعة لمنطقة مصر الجديدة.

ظاهرة فلكية نادرة، قمر الحصاد أول "سوبر مون" في 2024

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، عن موعد اكتمال قرص القمر حيث يصبح بدرا كامل الاستدارة في 18 سبتمبر وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

يمكن رؤيته فى مصر، خسوف جزئي للقمر 18 سبتمبر

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، عن حدوث خسوف القمر بالتزامن مع اكتماله يوم 18 سبتمبر,لافتا إلى أن الخسوف لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا.

لطلاب الدور الثاني، خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق المرحلة الثالثة، تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت منذ قليل، للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة حتى يوم الاثنين الموافق 16/9/2024، بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%.