وزيرة التضامن توجه بحصر خسائر عقار مصر الجديدة المنهار وسرعة دعم المتضررين
تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة أرض الجولف التابعة لمنطقة مصر الجديدة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري.
وشددت على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المتضررين وفقا للوائح والقواعد المنظمة للعمل.
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