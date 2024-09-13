الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الزراعة: إلغاء دعم الأسمدة عن 18 ألف منتفع بسبب سرقة التيار الكهربائي

الأسمدة
الأسمدة
ads

 قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف صرف الأسمدة المدعمة عن حوالي 18 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، منهم 4095 مواطنا لهم حيازات زراعية، وذلك وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس.


وأضافت وزارة الزراعة في بيان صحفي اليوم الجمعة أنها تقوم بالتنسيق أيضا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التمويني عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء.

والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع على مدار الساعة جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية ويوجه قيادات الوزارة بالإزالة الفورية لحالات التعدي مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صرف الأسمدة المدعمة سرقات الكهرباء التعدي على أراضي الدولة حيازات زراعية

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

ads

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية