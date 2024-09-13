الزراعة: إلغاء دعم الأسمدة عن 18 ألف منتفع بسبب سرقة التيار الكهربائي
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف صرف الأسمدة المدعمة عن حوالي 18 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، منهم 4095 مواطنا لهم حيازات زراعية، وذلك وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس.
وأضافت وزارة الزراعة في بيان صحفي اليوم الجمعة أنها تقوم بالتنسيق أيضا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التمويني عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء.
والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع على مدار الساعة جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية ويوجه قيادات الوزارة بالإزالة الفورية لحالات التعدي مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية