الجمعة 13 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

هل يجوز نقل عداد قديم من مكان لآخر؟، الكهرباء تجيب

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
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 يبحث عدد كبير من المواطنين عن إمكانية نقل عدادات الكهرباء من مكان إلى آخر، وهل هناك إمكانية للقيام بتلك الخطوة والخطوات اللازمة لذلك؟.

 

خطوات نقل عدادات الكهرباء من مكان إلى آخر 

 وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن عداد الكهرباء المركب بالعين لا يجوز نقله إلى عين أخرى، حيث إنه يكون مختصا بذات العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها.
 

المستندات المطلوبة للتنازل عن عدادات الكهرباء

 وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه يمكن للمواطنين التنازل عن العدادات لبعضهم البعض، حيث يتم التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.
وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عده مستندات يجب توافرها مع المشتري الجديد والذي سيتم التنازل له كالتالى:

  • مستند حيازة العين (ملكية إو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهرالعقاري أو بقرار من المحكمة.
  • توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.
  • آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.
  • ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.
  • سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.
  • يعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء.
  • في حاله وفاة المتعاقد الأصلي «المتنازل» يتم إحضار صوره من إعلام الورثه وتنازل موثق من الورثه مع إحضار الأصل للإطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.
     

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