الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وصول الكتب الدراسية لمدارس الجيزة وبدء تسليمها للطلاب

وصول الكتب المدرسية
وصول الكتب المدرسية
ads

أعلنت مديرية التربية والتعليم وصول الكتب الدراسية لمدارس الجيزة فى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

هذا وقد أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اشرف سلومة تعليماته باستلام الكتب وحفظها فى أماكن آمنة وتصنيفها بشكل جيد حتى يتسنى تسليمها للطلاب بشكل سريع طبقا للجداول التسليم المعلنة بكل إدارة تعليمية.

معرض اهلا مدارس

وعلى جانب آخر قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات الجارية بمعرض "أهلًا مدارس" لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية والذي تقيمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض دار الكتب بمنطقة الطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية ومحاربة الغلاء  من خلال توفير جميع مستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية للتخفيف عن كاهل الأسر من محدودي الدخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

التربية والتعليم بالجيزة انطلاق العام الدراسي الجديد عادل النجار محافظ الجيزة محمد عبد اللطيف معرض أهلا مدارس

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: اختيار 15 مشروعا للترشح للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية

وزارة البيئة تنفذ حملة مكبرة لتنظيف قاع البحر بالإسكندرية

محافظة الجيزة تناشد أهالي الحوامدية لتخزين المياه قبل انقطاعها

القومي للبحوث يطلق حملات توعية مجتمعية مع بداية العام الدراسي الجديد

محافظ الجيزة يستقبل رئيس ألمانيا في سوق السمك الحضاري (صور)

الإسعافات الأولية عند لسعات قناديل البحر وكيفية الوقاية منها (إنفوجراف)

الرئيس الألماني يزور الهرم المدرج بسقارة (صور)

ضبط 12 طنا من المخللات الفاسدة بمحافظة الجيزة

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

ads

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية