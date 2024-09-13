وصول الكتب الدراسية لمدارس الجيزة وبدء تسليمها للطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم وصول الكتب الدراسية لمدارس الجيزة فى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

هذا وقد أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اشرف سلومة تعليماته باستلام الكتب وحفظها فى أماكن آمنة وتصنيفها بشكل جيد حتى يتسنى تسليمها للطلاب بشكل سريع طبقا للجداول التسليم المعلنة بكل إدارة تعليمية.

معرض اهلا مدارس

وعلى جانب آخر قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات الجارية بمعرض "أهلًا مدارس" لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية والذي تقيمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض دار الكتب بمنطقة الطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية ومحاربة الغلاء من خلال توفير جميع مستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية للتخفيف عن كاهل الأسر من محدودي الدخل.